أخبار برشلونة : طفولة ليونيل ميسي الحزينة.. هكذا أنقذه برشلونة

سبورت 360 – امتلك الطفل ليونيل ميسي موهبة كبيرة سحرت المسؤولين في نيولز أولد بويز الأرجنتيني لكن معاناته من نقص في هرمون النمو كان سيقلب حياته رأساً على عقب.

نجم برشلونة الإسباني الحالي المولود في يونيو 1987 في روساريو بالأرجنتين انضم لفريق نيولز أولد بويز عندما بلغ سن 8 سنوات لكن قصر قامته مقارنة ببقية الأطفال في سنه حال دون توقيعه على عقد مع الفريق الأرجنتيني بعدما اكتشف أحد الأطباء معاناته من هذا المرض.

برشلونة ينقذ ميسي من مستقبل مجهول

و لم تكن أسرة ميسي تملك المال اللازم لشراء العلاج للتخلص من مشكلة هرمون النمو لتغلق الأبواب في وجه ليو و عائلته قبل أن يظهر برشلونة و يمد له يد العون.

عائلة ليو قررت أن تسافر رفقة اللاعب إلى إسبانيا بانضمام ميسي إلى أكاديمية لا ماسيا في مقابل تحمل النادي التكاليف الباهظة للعلاج اليومي لهرمون النمو.

و ضم البارسا ميسي وبدأ معه رحلة العلاج ليتدرج بعد ذلك في الفئات السنية ويثبت موهبته حتى أصبح في السنوات الأخيرة واحد من أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ.

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