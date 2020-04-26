أخبار برشلونة : عائقان أمام برشلونة لحسم صفقة بيرلو الجديد

سبورت 360 – يتطلع نادي برشلونة للتعاقد مع موهبة إيطاليا القادمة في وسط الميدان ساندرو تونالي، الذي يسعى خلفه كافة كبار الكرة الأوروبية، بعد المستوى المبهر الذي بصم عليه رفقة بريشيا.

ويتصارع على ضم تونالي كل من يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي، في الوقت الذي قد يصل فيه سعر اللاعب إلى 60 مليون يورو.

صفقة برشلونة الجديدة تصطدم بمُشكلتين:

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ساندرو تونالي صاحب الـ19 سنة بعيد عن الكامب نو، لأن سعره في الوقت الحالي يصل إلى 60 مليون يورو، وهو مبلغ كبير ومن غير المرجح أن يدفعه برشلونة.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن برشلونة يريد إدراج بعض اللاعبين في هذه الصفقة، لكن هذا الخيار غير مطروح في الوقت الحالي، لأن لاعبي البارسا سيرفضون الذهاب إلى بريشيا، الذي سيهبط للدرجة الثانية بشكل شبه مؤكد.

وقد يكون هناك خيار آخر – والكلام لي هذه المرة وليس للصحيفة – يتمثل في التوقيع مع اللاعب الملقب ببيرلو الجديد، بمبلغ أقل من 60 مليون يورو، مع إعارته إلى بريشيا لموسم أو اثنين، من أجل مواكبة الأزمة الاقتصادية العالمية إثر انتشار جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، قال رئيس نادي بريشيا إنه يريد بقاء فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وأن يظل تونالي لاعباً في الفريق، مشدداً على أنه سيتفهم قرار اللاعب سواء بالاستمرار أو الرحيل.

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