أخبار برشلونة : عائق وحيد يُهدد رحيل الزجاجي عن برشلونة

سبورت 360 – أصبحت عملية رحيل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عن برشلونة، أكثر تعقيداً وصعوبة، وذلك بعدما حملت الساعات الماضية أخباراً سيئة لإدارة النادي الكتالوني.

ويسعى برشلونة لتوفير سيولة مادية كبيرة، في إطار سعيه للتعاقد مع الثنائي نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز، ولذلك وضعت الإدارة صامويل أومتيتي ضمن قائمة المغادرين في الصيف القادم.

أومتيتي يعرقل رحيله عن برشلونة:

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة لا يثق بأداء أومتيتي بسبب إصاباته المتكررة، ولذلك تبحث له الإدارة عن مخرج في السوق القادم، ولكن العائق الكبير هو أن اللاعب نفسه لا يريد الخروج من كامب نو.

ومن المرجح أن يتراوح سعر صامويل أومتيتي، بين 30 إلى 40 مليون يورو، حيث تراجعت قيمته السوقية مثل بقية اللاعبين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبات أومتيتي الذي غاب لفترات طويلة بداعي الإصابة، قطعة أساسية مع المدرب كيكي سيتيين، وهو ما قد يدفع المدافع الفرنسي للتمسك بقرار البقاء داخل النادي الكتالوني.

وخاض أومتيتي 16 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات، 11 منها في الليجا، 8 منها مع سيتيين، مع العلم أنه شارك كأساسي في 4 مباريات من أصل 6، قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

