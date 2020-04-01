أخبار برشلونة : عرض غير مسبوق في انتظار أخطبوط برشلونة

سبورت 360 – يُجهز نادي بايرن ميونخ الألماني عرضاً قياسياً لإبرام صفقةٍ من العيار الثقيل من داخل برشلونة خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتعلق الأمر بالحارس مارك أندريه تير شتيجن، والذي يسعى برشلونة لتمديد عقده، لمدة موسمين جديدين، بحيث ينتهي في صيف 2024 بدلاً من 2022، غير أن الألماني يصر على شروط مالية لا يستطيع البارسا تنفيذها في الوقت الحالي.

بايرن ميونيخ يرصد 100 مليون لتير شتيجن كبديل لنوير:

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن العملاق البافاري يخطط للتعاقد مع تير شتيجن من برشلونة بمبلغ ضخم يقدر بحوالي 100 مليون يورو، بحيث يكون الحارس رقم (1) في بايرن ميونخ في عام 2021.

ولم يسبق لأي حارس أن انتقل بهذا المبلغ إلى أي نادٍ آخر، مع العلم أن أغلى صفقة في هذا المركز كانت في الصيف قبل الماضي، عندما انضم كيبا أريزابالاخا إلى تشيلي مقابل 72 مليون يورو قادماً من أتلتيك بيلباو.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن برشلونة مصمم على الاحتفاظ بخدمات تير شتيجن الذي يعد أهم عنصر داخل الفريق بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث لطالما أبقى على حظوظ البارسا في المباريات الكبيرة.

وكان شتيجن قد طلب الحصول على أعلى راتب لحارس في العالم للتوقيع على العقد الجديد، ولكن برشلونة لم يعرض عليه سوى 6.3 مليون يورو بالسنة، لتتجمد المفاوضات بين الطرفين إلى إشعار آخر.

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