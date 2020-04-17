أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : عقبة جديدة في طريق برشلونة لضم فيرنر

17 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : عقبة جديدة في طريق برشلونة لضم فيرنر
تيمو فيرنر

سبورت 360 – ظهرت عقبة جديدة في طريق نادي برشلونة الإسباني نحو التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر من فريق لايبزيج الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و ارتبط البارسا بالسعي خلف التعاقد مع فيرنر لترميم هجوم الفريق بعدما أظهر اللاعب إمكانيات جيدة رفقة لايبزيج في الدوري الألماني في الفترة الماضية.

و جذب اللاعب أنظار ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي أيضاً للحصول على خدماته في المواسم المقبلة.

رانجنيك يضع التعاقد مع فيرنر أولوية له في ميلان

و بموجب ما نشرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية فإن ميلان الإيطالي دخل في السباق على ضم اللاعب ما يزيد من صعوبات حسم الصفقة في طريق البارسا.

و أكد لايبزيج مؤخراً أن فيرنر لا يفكر في الرحيل عن الفريق بالرغم من اهتمام بايرن ميونخ ويوفنتوس و إنتر ميلان الإيطالي بضمه.

و وفقاً للصحيفة فإن المدرب رالف رانجنيك يضع التعاقد مع فيرنر أولوية له في الفترة المقبلة ليكون لاعباً للروسونيري في الموسم القادم.

و أفادت توتو سبورت بأن رانجنيك الذي يعتبر قريباً من تولي تدريب الفريق من اللومباردي يريد بناء فريقاً حول فيرنر علماً بأنه من جلبه إلى لايبزيج في 2016 قادماً من شتوتجارت الألماني.

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