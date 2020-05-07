أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : فابريجاس يرد على تصريحات كورتوا ضد برشلونة

7 مايو، 2020
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أخبار برشلونة : فابريجاس يرد على تصريحات كورتوا ضد برشلونة
سيسك فابريجاس

سبورت 360 – علق سيسك فابريجاس لاعب وسط موناكو الحالي وبرشلونة السابق على تصريحات تيبو كورتوا التي تتعلق بحسم لقب الدوري الإسباني في حالة عدم استكماله.

وتطرق نجم البارسا السابق لعدد من الموضوعات الأخرى، وكان على رأسها التعليق على اهتمام ريال مدريد بكيلين مبابي وكامافينجا.

قال سيسك لبرنامج TVE : “مبابي فتى جائع للغاية ويريد أن يكون الأفضل..وبسبب طريقة لعبه سيكون لائقاً جداً لفريق مثل ريال مدريد..أما كامافينجا فقد كانت لديه ظروف نشأة قاسية وقوية..لا يبدو أنه بعمر صغير”.

فابريجاس: على برشلونة أن يصبح بطلاً 

كان حارس ريال مدريد قد اعتبر فوز البارسا بلقب الليجا في حالة عدم استكمال البطولة أمراً غير عادل، وعن ذلك قال سيسك : “الجميع يدافع عن مصالحه”.

أضاف نجم آرسنال السابق : “في موناكو انتهت البطولة الفرنسية دون استكمالها وخسرنا مقعدنا في البطولة الأوروبية..وإذا تم إيقاف البطولة في إسبانيا فعلى برشلونة أن يكون البطل حتى وإن كان الفارق نقطتين فقط..لا نريد التوقف لأننا نحب ذلك بل لأجل قضية حتمية”.

عاد للتعليق على قرار إلغاء الدوري الفرنسي بقوله : “أخبرونا أنه تم إلغاء كل شىء..وأنه لم استكمال البطولة بعد ذلك..لقد مضى وقت طويل دون أن ألمس كرة القدم..لا أتذكر آخر مرة توقفت فيها عن لمس الكرة لمدة 6 أسابيع..لا بد أن عمري وقتها كان 15 عاماً”.

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أخبار برشلونة تصريحات ضد على فابريجاس كورتوا يرد

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