أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : فابريجاس يستبعد جوارديولا في قائمة أفضل المدربين الذين عمل معهم

2 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : فابريجاس يستبعد جوارديولا في قائمة أفضل المدربين الذين عمل معهم
فابريجاس مع مورينيو وجوارديولا

سبورت 360 – استبعد الإسباني سيسك فابريجاس لاعب خط وسط فريق موناكو الفرنسي الحالي مواطنه بيب جوارديولا من قائمة أفضل المدربين الذين عمل معه خلال مسيرته، بينما وضع البرتغالي جوزيه مورينيو.

قبل اللعب في موناكو، كان النجم الإسباني يلعب أيضاً في صفوف آرسنال الإنجليزي، وتشيلسي، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني.

وعمل سيسك فابريجاس مع المدرب الإسباني في برشلونة، عندما قام جوارديولا بالتعاقد معه صيف عام 2011، قادماً من فريق آرسنال.

فابريجاس يفضل مورينيو على جوارديولا

ولكنه بالرغم من تتويجه مع برشلونة بـ 6 ألقاب، بالفوز ببطولة الدوري الإسباني مرة، وكأس الملك مرة، وكأس السوبر مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم مرة، إلا أنه لم يضع جوارديولا في قائمته المصغرة لأفضل المدربين الذين عمل معهم طوال مسيرته.

وتحدث فابريجاس في فيديو مباشر له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلاً “عملت مع الأفضل في العالم، لذا لا يمكنني أن اشتكي”.

وعندما سئل عن أفضل المدربين الذين عمل معهم طوال مسيرته، رد قائلاً “آرسين فينجر، وجوزيه مورينيو”.

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