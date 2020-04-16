أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : فرانك دي بور: كنت أتمنى إصابتي بفيروس كورونا!

16 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : فرانك دي بور: كنت أتمنى إصابتي بفيروس كورونا!
فرانك دي بور

سبورت 360 – قال فرانك دي بور المدير الفني لفريق أتالانتا يونايتد المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين أنه كان يتمنى أن يصاب بفيروس كورونا وفقاً لتصريحات أبرزتها يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية.

و صرح دي بور قائلاً ” أحد أعضاء الجهاز الفني شعر بالإعياء عندما بدأ الوباء في الانتشار في أمريكا، مدرب حراس مرمانا أورلاندو تراستفول و مساعدي لم يشعرا أنهما بخير أيضاً”.

و أضاف المدافع الهولندي الدولي الأسبق ” قررنا الخضوع لفحوصات كورونا و كانت نتيجتي سلبية”.

دي بور: كنت أتمنى أن أصاب بكورونا

و استطرد اللاعب السابق لبرشلونة وأياكس ” من جانب أنا سعيد لأن الفحص لم يكن إيجابياً و لكن في الجهة المقبلة أعتقد أنه مع هذه الاعراض كنت أفضل أن تكون نتيجتي إيجابية”.

و واصل دي بور قائلاً ” لو كنت قد أصبت بفيروس كورونا لكنت الآن شفيت و أصبحت محصناً ضد الفيروس”.

و تعد الولايات المتحدة أكثر البلدان المتضررة حول العالم جراء انتشار وباء كورونا حيث حصد آلاف الأرواح في البلاد و أصاب مئات الآلاف هناك.

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