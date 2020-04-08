أخبار برشلونة : فوضى في برشلونة.. بارتوميو ينقلب على نائبه!

سبورت 360 – كشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن حالة وصفتها بالفوضى داخل نادي برشلونة الإسباني بسبب الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

و أفادت ماركا بأن بارتوميو انقلب على نائبه إيميلي روسو وسيقيله من منصبه كنائب للرئيس علماً بأنه يتقلد هذا المنصب منذ أشهر قليلة حين عينه بارتوميو في يناير الماضي.

بارتوميو ينقلب على نائبه بعد 3 أشهر فقط من تعيينه

و أوضحت الصحيفة الإسبانية مساء الثلاثاء أن بارتوميو يريد أن يعرف من يقف بجواره و من يقف ضده في الإدارة الحالية من أجل التعامل بشكل سليم مع كافة الأمور الداخلية في النادي بثقة أكبر.

و يشعر بارتوميو بالقوة في برشلونة ويستعد الرئيس البالغ من العمر 57 عاماً لإجراء بعض التغييرات في الإدارة خلال الفترة القادمة بجعل بعض المسؤولين يتخلون عن مناصبهم الحالية.

و أفادت ماركا أن بارتوميو سيطلب من بعض المديرين الاستقالة بسبب ما حدث في الفترة الماضية من أزمات داخل الكامب نو.

ووفقاً للصحيفة فإن بارتوميو استقر على التخلص من روسو بعدما تغيرت الأمور بالنسبة له بطريقة درامية بعد تعيينه من قبل بارتوميو بثلاثة أشهر فقط على أن يعين نابئاً جديداً بدلاً منه.

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