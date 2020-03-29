أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : فيلا يُوضح سبب فشل انضمامه إلى برشلونة

29 مارس، 2020
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أخبار برشلونة : فيلا يُوضح سبب فشل انضمامه إلى برشلونة

سبورت 360 – أكد المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب لوس أنجلوس الأمريكي، أنه كان قريباً من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي قبل الماضي، لكن ناديه لم يسمح له بالمغادرة.

وكان برشلونة يريد التعاقد مع مهاجم بديل في يناير 2019، وعندما وجد صعوبات كبيرة في ضم كارلوس فيلا، اتجه نحو التوقيع مع كيفن برينس بواتينج من ساسولو الإيطالي.

وارتبط اسم فيلا بالانتقال إلى برشلونة في يناير2020 كذلك، وتحديداً بعد إصابة عثمان ديمبيلي، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، إلا أن الأمر لم يرتقِ إلى المفاوضات الرسمية.

فيلا: كنت قريباً من برشلونة ولكن

وقال المهاجم المكسيكي في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “في يناير عام 2019، عرض برشلونة استعارتي لمدة 4 أشهر لحين انطلاق الدوري الأمريكي، ووافقت على العرض لأنه كان فرصة جيدة للغاية”.

وتابع: “لم أشترط عقداً مدته عامين، وإن لم يكن كذلك لن أذهب، قالوا 4 أشهر فوافقت، ولكن لوس أنجلوس رفض التخلي عني ولم يسمحوا لي بالرحيل وبعدها تعاقد البارسا مع بواتينج، ورغم ذلك، فإنني سعيد هنا للغاية”.

تجدر الإشارة إلى أن كارلوس فيلا سبق له اللعب في الدوري الإسباني، وبالتحديد في فياريال، ولهذا كان برشلونة يريد التعاقد معه.

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