أخبار برشلونة : في مثل هذا اليوم.. مورينيو يستفز جماهير برشلونة

سبورت 360 – في مثل هذا اليوم من عام 2010، تفوق البرتغالي جوزيه مورينيو، على نظيره بيب جوارديولا مدرب برشلونة حينها، عندما تأهل فريقه إنتر ميلان إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، من قلب الكامب نو.

وتأهل النادي الإيطالي للنهائي الذي أقيم بملعب سانتياجو برنابيو وقتها، رغم خسارته في موقعة الإياب ضد برشلونة بهدف نظيف، حيث استفاد من فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف بملعب جوسيبي ميادزا.

وضرب حينها إنتر ميلان موعداً مع منافسه بايرن ميونخ في لقاء النهائي، والذي انتهى بفوز الأفاعي بثنائية نظيفة، ليتحقق حلم مورينيو بقيادة النادي الإيطالي إلى التتويج بالثلاثية التاريخية.

مورينيو يركض في “كامب نو” معقل برشلونة:

وسيطر برشلونة على جل أطوار المباراة، ولكن الدفاع الإيطالي كان صلباً ومتماسكاً، وقد نجح البارسا في تسجيل هدف التأهل (2/0) قبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة، لكن حكم المواجهة ألغاه بداعي وجود لمسة يد قبل الهدف.

وبعد مرور الدقائق وانتهاء المباراة بتأهل إنتر ميلان، ركض مورينيو بشكل جنوني في جميع أنحاء الملعب وسط جماهير برشلونة المتواجدة في المدرجات.

ودفع تصرف مورينيو، الحارس فيكتور فالديز للركض نحوه من أجل إيقافه، اعتقاداً منه باستفزاز المدرب البرتغالي لجماهير البارسا في المدرجات، لكن الأخير لم يعره اهتماماً وظل يحتفل بالانتصار وسط الكامب نو.

ومنع مورينيو، نظيره جوارديولا، من التأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي، كما منعه من إمكانية التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، الخاص بالغريم التقليدي ريال مدريد.

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