أخبار برشلونة : قائمة برشلونة الرسمية لمباراة بلد الوليد بالدوري الإسباني

سبورت 360 – أعلن كيكي سيتيين مدرب فريق برشلونة عن قائمة البرسا المستدعاة لمباراة بلد الوليد، ضمن فعاليات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل حالياً فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذي سيلعب أمام ألافيس مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 35.

وسيحل فريق برشلونة مساء غد السبت ضيفاً على منافسه بلد الوليد، حيث يضع البرسا هدفاً واحداً أمامه فقط، وهو الفوز بنقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة الضغط على ريال مدريد على أمل تعثره في اللقاءات المقبلة.

كيكي سيتيين يعلن قائمة برشلونة المستدعاة لمباراة بلد الوليد

وتواجد في قائمة برشلونة نجوم الفريق أمثال ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأيضاً أنطوان جريزمان، بينما غاب البرازيلي أرتور ميلو لأسباب فنية.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية لمباراة ألافيس كالتالي :

“تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، سواريز، ميسي، نيتو، لينجليه، جريزمان، جوردي ألبا، برايثوايت، سيرجي روبيرتو، فيدال، جونيور فيربو، ريكي بوتش، أراخو، أرانو”.

Our squad for #ValladolidBarça! pic.twitter.com/gFFjDasWQ3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 10, 2020

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