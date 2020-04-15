أخبار برشلونة : قرار إنتر ميلان يمنح الأمل لبرشلونة

سبورت 360 – قرر إنتر ميلان الدخول في مفاوضات مع برشلونة، من أجل الوصول إلى صيغة تُرضي كلا الطرفين في صفقة لاوتارو مارتينيز، ويبدو أن النادي الإيطالي منفتح على فكرة المقايضة.

وكانت جائحة كورونا تسببت في تعرض برشلونة لخسائرة مالية فادحة، ما سيعطل إنفاق النادي الكتالوني بحرية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

لاوتارو مارتينيز مستعد للقتال مع سواريز:

وبحسب الصحفي فرانسيس أجويلار، التابع لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع محيط لاوتارو مارتينيز، وما حدث هو أن تلك التفاصيل تمت مناقشتها قبل أزمة فيروس كورونا، من خلال عدة اجتماعات بين الطرفين.

وأشار إلى أن إنتر ميلان وافق على التفاوض مع برشلونة من أجل لاوتارو مارتينيز، لأن النادي الايطالي لا يملك أي حل آخر، خصوصاً وأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ حوالي 111 مليون يورو.

وأضاف: “كانت هناك طريقين للتفاوض، أحدهما إدخال لاعبين من برشلونة في العملية، ولكن عروض البارسا لم تتناغم مع طلبات كونتي”.

وأوضح الصحفي المذكور: “من الواضح أن لاوتارو مارتينيز يحب اللعب بجانب ليونيل ميسي، (كلاهما تحدث عن ذلك)، ولذلك سيُراهن على توقيعه مع برشلونة، والقتال مع لويس سواريز من أجل مركز أساسي، فهو يعتقد أنه متوافق مع المهاجم الأوروجوياني وفقاً لأسلوب لعبه”.

وفي سياق متصل، قال فرانسيس أجويلار، إن المشكلة الرئيسية لبرشلونة هي نيمار، لأن قدوم هذا الأخير يعني رحيل أنطوان جريزمان، وهناك أيضاً احتمال وضع ديمبيلي في العملية، إذا لم تكن هناك أموال في الخزينة.

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