أخبار برشلونة : كلاوديو لوتيتو وبرشلونة.. خيانة الذاكرة والحلم المفقود!

سبورت 360 – من جديد يمني نادي برشلونة الإسباني النفس بتدعيم صفوفه بصفقة من لاتسيو الإيطالي مثلما ارتبط من قبل بالسعي خلف التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

لفترة ليست بالقصيرة تفاوض البارسا مع نسور العاصمة الإيطالية لضم لاعب الوسط الصربي وسط صراع كبير مع عدة أندية أوروبية كان أبرزها ريال مدريد.

و كانت النهاية بالطبع فشل المفاوضات و لم يرحل ميلينكوفيتش سافيتش لبرشلونة أو لغيره، و السيناريو يكاد أن يتكرر في الفترة الحالية في ظل ارتباط البارسا باسم جديد من كتيبة فريق العاصمة الإيطالية.

برشلونة وضع عينه على ضم المدافع لويز فيليبي البالغ من العمر 23 عاماً على أمل النجاح في ضمه ليكون مستقبل خانة قلب الدفاع في الفريق بعدما قدم البرازيلي مستويات جيدة مع نسور لاتسيو.

برشلونة يطرق الباب من جديد

البارسا من جديد يطرق باب لاتسيو وربما خانته الذاكرة ونسى ما فعله رئيس النادي الإيطالي كلاوديو لوتيتو في صفقة سافيتش.

لوتيتو ليس من نوعية البشر السهلة في التعامل، أغلق الباب من قبل في وجه البارسا و كبار أوروبا الذين كانوا يطرقون بقوة باب ميلينكوفيتش سافيتش لضمه وطلب سعراً خيالياً لتعجيز الجميع في الصفقة.

و بالفعل لم ينجح أي طرف في الوصول إلى طريق النور في المفاوضات مع لوتيتو لينتهي ميركاتو تلو الآخر و استمر سافيتش في تقمص ألوان فريق ملعب الأولمبيكو.

مجلد الصفقات المنسية

تجديد العقد دون وضع شرط جزائي حتى صيف 2023 كان حيلة لوتيتو لحرمان كبار القارة العجوز من ضم اللاعب، و كلاوديو بنفسه قال في تصريحات صحفية أنه رفض عرضاً ضخماً قدرته وسائل إعلام إيطالية حينها ” في صيف 2018 ” بـ 160 مليون يورو.

حلم برشلونة في ضم فيليبي سيصطدم بصخرة لوتيتو، الشخص الصعب في المفاوضات و قد تنتهي الصفقة مثل سابقتها و يفشل البارسا أو بايرن ميونخ الألماني الذي يريده أيضاً أو أي فريق آخر يريد ضم البرازيلي ، في التعاقد مع اللاعب.

و لا يمكن أن نستبعد أن يجدد لوتيتو عقد المدافع البرازيلي دون وضع شرطاً جزائياً في العقد مع طلب رقماً تعجيزياً في الصفقة ، و في النهاية سيكون على البارسا تجربة حظه في مكان آخر و فتح مجلد الصفقات المنسية واضافة صورة فيليبي بجوار زميله ميلينكوفيتش سافيتش.

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