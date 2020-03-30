أخبار برشلونة : كورونا يُشعل معركة جديدة بين ميسي ورونالدو

سبورت 360 – دخلت كرة القدم في غيبوبة طويلة المدى بعد أن أصابها وباء كورونا بشلل تام، حيث توقفت المسابقات المحلية والقارية، خوفاً من انتقال العدوى بين اللاعبين والجماهير، في وقت كان من المعتاد أن تقام فيه مباريات حامية الوطيس.

وبعد توقف جميع الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وتعليق منافسات دوري أبطال أوروبا إلى أجل غير مسمى معلوم، وتأجيل بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا إلى العام المقبل، بات الجميع يتساءل عن مصير جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

ومع سقوط المزيد من الضحايا، بات استكمال الموسم صعباً من الناحية العملية، وسط أنباء تشير إلى أن عجلة جل المسابقات الكروية ستعود للدوران في شهر يونيو القادم، على أن يبدأ الموسم الجديد 2020/2021 متأخراً.

كورونا يشعل معركة الكرة الذهبية مبكراً:

ووسط هذه الحالة الاستثنائية، يتساءل الكثيرون عن اللاعب الأحق للتتويج بالكرة الذهبية، لأن أبرز اللاعبين الذين فازو بها في السنوات الأخيرة يبدو وضعهم متشابهاً، ويتعلق الأمر بالأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقاد البولجا فريقه برشلونة لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني على حساب ريال مدريد، أما رونالدو فقد صعد بدوره بيوفنتوس لقمة الدوري الإيطالي، كما أنهما (ليو وكريستيانو) مستمران في المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وحاولت صحيفة “آس” الإسبانية، تقييم أبرز اللاعبين في أوروبا على الأداء المقدم من جانبهم منذ بداية الموسم الجاري، مؤكدة أن ليونيل ميسي مرشح كالعادة لحصد الجائزة، وذلك بناءً على ما قدمه خلال الفترة القصيرة التي انتظمت بها الدوريات.

ولم تستبعد الصحيفة المذكورة، تتويج بعض الأسماء الأخرى بالجائزة، مثل روبرت ليفاندوفسكي، وكيليان مبابي، بالإضافة إلى نيمار دا سيلفا الذي ظهر بمستويات رائعة مع سان جيرمان، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة منذ بداية عام 2020.

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