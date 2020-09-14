أخبار برشلونة : كومان يفعل ما عجز عنه مدربي برشلونة السابقين

سبورت 360 – سلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الضوء على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان بكسر بعض المحظورات في برشلونة منذ وصوله إلى النادي، ومن أبرزها الخطة التي سيلعب بها الفريق في الموسم المقبل.

واعتاد برشلونة على مدار 25 عاماً على اللعب بخطة 4-3-3 التقليدية، والتي حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات التاريخية، لكن ظهرت حاجة ماسة للتغيير في السنوات الأخيرة، وهو ما لم يجرؤ عليه أي مدرب.

وكان إرنستو فالفيردي يتمنى اللعب بخطته المفضلة 4-2-3-1، لكنه لم يتحلى بالجرأة الكافية لتطبيق ذلك في برشلونة، وواصل اللعب بخطة 4-3-3 والتي تتحول أحياناً إلى 4-4-2 بحسب ظروف كل مباراة.

وبعد مجيء كيكي سيتيين، حاول تغيير النظام في البداية والاعتماد على خطة 4-2-3-1 التي استخدمها طوال فترة تواجد مع ريال بيتيس، لكنه اضطر للتراجع عنها سريعاً بسبب الضغوطات.

رونالد كومان يريد كسر المحظورات في برشلونة

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب الهولندي يتعمد كسر بعض المحظورات في النادي التي لا يمكن المساس بها، فبعد تخليه عن 4 لاعبين مهمين هم لويس سواريز، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي، سيبدأ تطبيق ذلك بخطة اللعب أيضاً.

وأضاف التقرير أن كومان سيكون أول مدرب يلعب بخطة 4-2-3-1 بشكل منتظم، ولن يفكر أبداً بالاعتماد على خطة برشلونة التقليدية، وهو يرى أن هناك ضرورة لكسر بعض التقاليد في النادي للخروج من الحالة الذهنية الصعبة التي يعيشها الفريق.

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