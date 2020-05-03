أخبار برشلونة : كيف استفاد ميسي من توقف المباريات بسبب كورونا؟

سبورت 360 – استفاد ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، على الرغم من أنه خسر جزءً من راتبه السنوي.

على الصعيد الرياضي استفاد ميسي باستعادة عافيته و التخلص من الإرهاق، حيث عانى من الإصابات بداية الموسم، أو ضغط المباريات وعدم الحصول على الراحة بعد ذلك.

شكوى ميسي في بداية موسم برشلونة تصححها كورونا

ميسي صرح بداية الموسم بأن الإعداد البدني للفريق لم يكن جيدًا، والآن أتت الفرصة حتى تبدأ جميع الأندية من الصفر مجددًا في الإعداد البدني، وهي فرصة لتصحيح أخطاء الصيف الماضي في برشلونة.

على الصعيد النفسي استعاد ميسي هدوئه، فبعد أن اشتعلت الحرب في برشلونة بين اللاعبين والإدارة، أتت أزمة كورونا لتجبر الجميع على البقاء في منازلهم والابتعاد عن الضغوطات.

إيفان راكيتيتش زميل ميسي صرح قبل أيام بأن الأزمة الحالية من كورونا، وحدت غرفة خلع ملابس برشلونة بشكل أكبر من أي وقتٍ مضى، وهو ما أكدت عليه صحيفة سبورت أيضًا.

يعرف عن ميسي أيضًا أنه قريب من عائلته، لذلك البقاء بجانبهم لهذه الفترة الطويلة سيمنحه هدوء أكبر، وسيجعله مشتاق أكثر لاستئناف المباريات.

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