أخبار برشلونة : كيف يرى سيتيين مستوى برشلونة قبل فترة التوقف؟

سبورت 360 – عبر المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن رضاه عن مستوى الفريق الكتالوني هذا الموسم قبل توقف منافسات الدوري الإسباني و دوري أبطال أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

و يتصدر البارسا جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد فضلاً عن التعادل مع نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي الابطال في ملعب سان باولو.

سيتيين راض عن مستوى برشلونة هذا الموسم

و صرح سيتيين حسبما نشرت صحيفة سبورت الإسبانية مساء الثلاثاء قائلاً ” بشكل عام راض عما قدم قبل فترة التوقف ، لكن كان ينقصنا بعض الاستمرارية في عدة أشياء”.

و أضاف مدرب البارسا مفيداً ” بوجه عام كان المستوى العام في عدد من الأمور و النتائج مرض إلى حد ما لأننا رأينا العديد من الأشياء التي فكرنا فيها في الملعب”.

و عن حالة الفريق أفاد سيتيين بأن ما يقلقه أكثر هو الحالة الذهنية والنفسية للاعبين و ليس البدنية نظراً لخوض اللاعبين التدريبات بشكل يومي خلال فترة التوقف.

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