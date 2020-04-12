أخبار برشلونة : كيف يقضي رونالدينيو أوقاته في الإقامة الجبرية بعد خروجه من السجن؟

سبورت 360 – يقضي الأسطورة الأسطورة البرازيلية رونالدينيو نجم نادي برشلونة السابق، أوقات صعبة للغاية على الرغم من إخلاء سبيله ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى الانتهاء من محاكمته في قضية الوثائق المزورة.

وتم إلقاء القبض على رونالدينيو مع شقيقه أثناء تواجدهما في أحد فنادق باراجواي، بسبب دخولهما البلاد بجوازات سفر مزيفة وبطاقات هوية مزورة.

كيف يقضي رونالدينيو أوقاته تحت الإقامة الجبرية بعد خروجه من السجن؟

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو الإسبانية“، أن رونالدينيو يعيش الآن في سجن ذهبي، هذه هي الطريقة التي يمكن أن نصف بها “روتينه اليومي” في فندق بالماروجا الرائع. حيث يقضي النجم البرازيلي إقامته الجبرية هناك بعد دفع كفالة للخروج من السجن.

ووصفت الصحيفة “فندق بالماروجا” بأنه مبنى استعماري عمره 120 عاماً تقريباً، تم تحويله الآن إلى أحد أكبر الفنادق في باراجواي. ويتواجد رونالدينيو جنباً إلى جنب مع شقيقة. حيث حجز النجم البرازيلي طابقاً كاملاً.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، أن رونالدينيو يتواجد في أحد الغرف الضخمة رقم “104” وتكلفتها 380 دولاراً في الليلة. ويتواجد هناك صالة رياضية.

اتصالات رونالدينيو من الخارج تقتصر تقريباً على والدته، وهي مصدر القلق الأكبر لها لأنها كانت تعاني من أمراض في السابق، لكنها في حالة جيدة حالياً.

وتحدثت أحد المصادر داخل الفندق الذي أعلن حالة الطوارئ ويعتبر فارغ حالياً بسبب فيروس كورونا، في تصريحات لصحيفة باراجوانية: “كل شيء يعمل بشكل جيد والخدمة جيدة، رونالدينيو على ما يرام حيث يتكيف مع روتين جديد، التواجد في الفندق أفضل بكثير من السجن، على الرغم من أنه من الإنصاف أن تكون في المنزل بالبرازيل”.

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