أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : لاعب أرجنتيني سابق يفجرها : رونالدينيو أفضل من ميسي

6 مايو، 2020
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أخبار برشلونة : لاعب أرجنتيني سابق يفجرها : رونالدينيو أفضل من ميسي
رونالدينيو وميسي

سبورت 360 – صرح الأرجنتيني مارتن كارديتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق بأنه يفضل الأسطورة البرازيلية رونالدينيو على مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الحالي.

ويعتبر رونالدينيو واحداً من أبرز وأمهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم، نظراً لما قدمه مع باريس سان جيرمان، ومن بعده برشلونة وميلان الإيطالي.

بينما على الجهة الأخرى ليونيل ميسي الذي حقق كل شيء ممكن مع فريقه برشلونة، بالإضافة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية ست مرات سابقة.

لاعب أرجنتيني يخون ميسي بتفضيله لرونالدينيو

ولكن الأرجنتيني مارتن كارديتي الذي لعب من قبل مع رونالدينيو في باريس سان جيرمان، يفضل النجم البرازيلي على ليونيل ميسي.

وتحدث كارديتي لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلاً “ميسي أم رونالدينيو؟ بصفتي مدرباً الآن، سأختار رونالدينيو”.

وأضاف “لقد لعب معه لمدة عام، وهو لاعب مختلف، كان يستمتع دائماً بلعب كرة القدم، بالكرة كان يفعل الكثير من الأشياء، ويكررها كثيراً حتى يستخدمها في المباريات”.

وتابع “رونالدينيو مختلف عن البقية في كل شيء سواء في التدريبات أو المباريات، وأنا فخور كوني لعبت مع هذا النوع من اللاعبين الذين من النادر تواجدهم في عالم كرة القدم”.

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