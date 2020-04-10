أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : لاعب برشلونة السابق: لم يتوقع أحد أن يكون ميسي الأفضل في التاريخ

10 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : لاعب برشلونة السابق: لم يتوقع أحد أن يكون ميسي الأفضل في التاريخ
ليونيل ميسي رفقة رونالدينيو

سبورت 360 – صرح كريستيان هيدالجو لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق أن جميع من في النادي الكتالوني لم يتوقعوا أن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم.

ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة فريق برشلونة منذ أن كان صغيراً -13 عاماً- وتوقع الجميع تألق اللاعب، ولكن لم يراهن أحد على أن يكون الأفضل في التاريخ.

وبدأ ليونيل ميسي مسيرته مع الفريق الأول وهو بسن 16، ووقتها هيدالجو كان متواجداً مع برشلونة، وأكد أن لا أحد كان يتوقع أن يكون الأفضل في العالم.

لم يتوقع أحد في برشلونة أن يكون ميسي الأفضل في التاريخ!

وتحدث هيدالجو حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “كان ليونيل ميسي موهبة رائعة، وجميع من في النادي علموا بأنه سيصبح لاعباً جيداً للغاية”.

وأضاف “ولكن الأفضل في التاريخ؟ لا، لم يتوقع أحد ذلك، لأن إنجازات ليونيل ميسي فريدة من نوعها، ولن تتكرر”.

وتابع “لقد كان ميسي خجولاً للغاية، وانطوائياً، في الواقع كان يتحدث فقط عندما يكون ذلك ضرورياً”.

وأكمل “عندما لعب أكثر، وبدأ في تسجيل الأهداف، أصبح اجتماعياً أكثر، وكثير المزاح”.

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