أخبار برشلونة : لاعب برشلونة المُعار قد يكون مفتاح التعاقد مع ظهير بورتو

سبورت 360 –وضع نادي برشلونة، اللاعب البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر لبورتو، على رأس قائمة اهتماماته في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن بورتو مستعد للتخلي عن ظهيره الأيسر المطلوب من معظم الأندية الكبرى في أوروبا وعلى رأسهم برشلونة.

كوكوريلا مفتاح حسم صفقة تيليس لبرشلونة

أشارت صحيفة سبورت الكتالونية، أن بورتو لن يسمح لظهيره تيليس بالرحيل، إلا عندما يتعاقد مع بديل له، ويبدو أن نجم اللاماسيا كوكوريلا يمكن أن يكون الخيار المثالي.

ويرفض تيليس توقيع عقد جديد مع بورتو، وهذا يعني أنهم سيضطرون لبيعه في نهاية الموسم، لتفادي خسارته بدون مقابل حيث ينتهي تعاقده في صيف 2021.

ويقدم كوكوريلا موسماً رائعاً مع خيتافي في مسابقتي الدوري الإسباني والدوري الأوروبي، ومع سنه الصغير حيث يبلغ من العمر 21 عاماً فقط.

خيتافي نجح في الحصول على خدمات كوكوريلا على سبيل الإعارة من برشلونة، مع خيار الشراء بشكل دائم مقابل 6 مليون يورو. ويملك برشلونة بنداً يجعله يحصل على 40% من بيعه إلى أي نادٍ أخر. ويمكن أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق يسمح للجميع كسب أكبر قدر من الأموال في حال بيع كوكوريلا.

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