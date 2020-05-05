أخبار برشلونة : لاعب واحد فقط يرغب في الرحيل عن برشلونة

سبورت 360 – يستهدف برشلونة بيع عدد كبير من لاعبيه في نهاية الموسم الجاري، للحد من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

ويواجه برشلونة أوقاتاً غير مؤكدة في الوقت الحالي، ويتم اتخاذ كل خطوة بتردد، مع رغبة النادي في تدعيم صفوفه ببعض الصفقات الكبرى. مما سيجبره على التخلص من بعض لاعبيه.

فيدال يرغب في الرحيل عن برشلونة

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه لا يوجد سوى لاعب واحد فقط يريد مغادرة برشلونة هذا الصيف، وهو التشيلي أرتورو فيدال.

ليس كل لاعبي برشلونة مستعدين للمغادرة والخضوع لرغبة النادي، بسبب سعادتهم بتفاصيل تعاقدهم مع الفريق، حسبما أشارت الصحيفة.

وأضافت الصحيفة بأن رغبة اللاعبين آثارت قلق برشلونة، لأنهم إذا كانوا يريدون التوقيع مع لاعبين أمثال لاوتارو مارتينيز ونيمار، فإنهم بحاجة للحصول على الأموال.

وأبدى إنتر ميلان ويوفنتوس ونيوكاسل رغبتهم في الحصول على خدمات فيدال، ويمكن أن يدرجه النادي في صفقة تبادلية مع الإنتر للحصول على خدمات لاوتارو.

ولعب فيدال دوراً هاماً في بعض فترات الموسم الحالي، بتسجيل 6 أهداف في 13 مباراة.

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