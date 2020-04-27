أخبار برشلونة : لاوتارو لا يريد خيانة إنتر ميلان من أجل برشلونة ولكن

سبورت 360- يريد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الخروج من الباب الكبير والمشرف حالة اتفاقه على رحيله عن النيراتزوري الموسم القادم.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لا يريد خيانة إنتر ميلان ومشجعيه أبداً.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن لاوتارو مارتينيز يرغب بالالتحاق بصفوف برشلونة الإسباني ولكن إذا تم ذلك بالاتفاق مع نادي إنتر ميلان.

وربطت وسائل الإعلام الإيطالية اسم لاوتارو مارتينيز في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني بعد تألقه اللافت مع إنتر ميلان و منتخب الأرجنتين، من أجل أن يصبح بديلاً مستقبلياً للأوروجياني لويس سواريز.

إنتر ميلان ضد برشلونة في صراع لاوتارو مارتينيز

وكشفت صحيفة “لاجازيتا” الإيطالية أن برشلونة يعلم الآن بكافة تفاصيل وقيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وناديه إنتر ميلان الإيطالي، ومصر على التعاقد معه بالرغم من الأزمة الحالية.

وأفادت الصحيفة الإيطالية أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو الحالي مع إنتر ميلان هو 111 مليون يورو ويمكن تفعيله خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

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