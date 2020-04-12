أخبار برشلونة : لماذا يُحب نصف العالم عثمان ديمبيلي؟

سبورت 360 – يحظى عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة، باهتمام مجموعةٍ من الأندية العملاقة رغم معاناته من لعنة الإصابات منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني في صيف عام 2017.

وكان يوفنتوس وإنتر ميلان، قد انضما أمس الخميس لسباق التعاقد مع ديمبيلي، مع العلم أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، يُؤيد بشدة قدومه إلى الأنفيلد في الموسم الجديد.

ديمبيلي مطلوب في نصف أندية العالم:

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة السابق، فاز بالليجا مرتين في 4 مواسم ثم غادر إلى باريس سان جيرمان، وجاء ديمبيلي لتعويضه ليُحقق الدوري مرتين خلال عامين.

وأوضحت الصحيفة، أن ديمبيلي قريب من الحصول على لقب الليجا الثالث مع برشلونة خلال العام الثالث له في كامب نو، إلا أن انتكاسات اللاعب الفرنسي تدفع الجميع إلى الجنون.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن إصابات ديمبيلي لم تمنع نصف أندية العالم من السعي خلف النجم الفرنسي طمعاً في التعاقد معه، ويأتي في مقدمة تلك الفرق كل من ليفربول ويوفنتوس.

وتابعت: ” لماذا نصف العالم يُحب عثمان ديمبيلي؟ الجواب سهل جداً؛ لأنه لا يوجد في العالم سوى ثلاثة أو أربعة أجنحة مثله؛ سريع، مهاري، ويستخدم القدمين اليسرى واليُمنى بنفس الجودة”.

وأضافت: “كما أن ديمبيلي يتمتع بالسرعة، وتغيير الاتجاه بشكل خاطف بحيث لا يمكن إيقافه، ناهيك عن خلخلة دفاع الخصوم بالمراوغات”.

وشددت على أن ديمبيلي طلب الرحيل في وقت سابق، لكن إدارة برشلونة رفضت التخلي عنه، وعلى ما يبدو فإن النادي الكتالوني سيضعه على قائمة المغادرين بالصيف.

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