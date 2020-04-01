أخبار برشلونة : لوكاس فاسكيز : رونالدو وميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم

سبورت 360 – صرح لوكاس فاسكيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بأن الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يعتبران الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وسبق وأن لعب لوكاس فاسكيز بجانب كريستيانو رونالدو، عندما كان يتواجد النجم البرتغالي في صفوف المرينجي قبل الرحيل عنه صيف عام 2018.

ورفض اللاعب الإسباني فاسكيز الاختيار بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مؤكداً بأن الثنائي هو الأفضل في التاريخ.

فاسكيز يتغنى بالثنائي الأفضل في التاريخ ميسي ورونالدو

وتحدث فاسكيز حسب موقع “بليتشر ريبورت” قائلاً “الأفضل في التاريخ؟ أعتقد بأنها بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي”.

وأضاف “كلاهما لاعبين مذهلين صنعا التاريخ، وستمر العديد والعديد من السنوات حتى نرى لاعبين مثلهما”.

وتكلم عن كريستيانو رونالدو قائلاً “إنه لاعب محترف بشكل لا يُصدق، وكان يحفز نفسه واللاعبين على استخراج أفضل ما عندهم، لذا جعل الجميع يبذلون قصارى جهدهم”.

وسرد قصة هدف رونالدو الرائع في مرمى يوفنتوس عام 2018 قائلاً “رأيت عرضية كارفاخال، وكانت الكرة تتواجد في المنطقة التي كنت فيها، ولكن فجأة ظهرت بعض الأرجل أمامي، رأيت إنها كانت لرونالدو وسجل بعدها هدفاً رائعاً”.

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