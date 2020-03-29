أخبار برشلونة : لويس إنريكي يفجر مفاجأة بشأن مستقبله

سبورت 360- نقلت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم الجمعة بعض التصريحات المهمة على لسان المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا والسابق لفربق برشلونة.

وفتح لويس إنريكي قلبه لصحيفة “سبورت” الإسبانية، حيث تحدث عن الكثير من الأشياء التي تخص مسيرته التدريبية مع برشلونة سابقاً ومنتخب إسبانيا حالياً.

وكشف لويس إنريكي أنه من الممكن أن يعود في يوم من الأيام لتدريب برشلونة من جديد بعد رحيله في موسم 2017 عن النادي الكتالوني بعد تحقيقه الكثير من الألقاب والإنجازات في هذه الحقبة.

إنريكي يكشف عن إمكانية عودته لتدريب برشلونة من جديد

وتحدث اللوتشو لويس إنريكي قائلاً:” نعم أترك الباب مفتوحا دائماً أمام الأندية التي دربتها للعودة من جديد”.

وتابع إنريكي حديثه قائلاً:” العودة لبرشلونة؟ فترتي مع برشلونة كانت رائعة، كنت أقضي أوقات جيدة، الباب مفتوح بالنسبة لي للعودة”.

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