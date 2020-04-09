أخبار برشلونة : لويس سواريز متشائم إزاء موعد عودة كرة القدم

سبورت 360 – قال لويس سواريز، مهاجم برشلونة، إن الأخبار الكاذبة حول عدم رغبة نجوم البارسا في تخفيض رواتبهم، أزعجتهم كثيراً، مشيراً إلى أنهم كانوا على أتم الاستعداد لمساعدة النادي مادياً.

وأكد لويس سواريز أن كرة القدم لن تعود إلى وضعها الطبيعي إلا بعد فترة طويلة، في ظل تفشي فيروس كورونا، موضحاً في سياق آخر، التطورات المتعلقة بركبته.

وقال سواريز في تصريحات حصرية أدلى بها لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “شعر جميع اللاعبين بعدم ارتياح، لأن قصة تخفيض الرواتب ذُكرت بشكل خاطئ، مثل أن اللاعبين لا يريدون تخفيض الأجور بنسب كبير وأن بعضهم لم يوافقوا”.

وأضاف: “هذا الأمر أزعج الكثير من لاعبي الفريق لأننا دائماً مستعدون لمُساعدة النادي، لقد تم تأجيل الإعلان عن تخفيض الرواتب بسبب الأرقام التي تحتاج إلى تعديل، ليس من السهل ضبط أجور 22/23 لاعباً”.

وأعرب سواريز عن تشاؤمه إزاء موعد عودة كرة القدم إلى طبيعتها، قائلاً: “سيكون من الصعب أن تعود اللعبة مرة أخرى في صورتها الطبيعية، وفي أمانٍ تام، خلال وقت قريب، لأن هناك الكثير من الأمور التي تغيرت”.

وتابع: “عندما تعود الحياة طبيعية وآمنة، هُناك حديث عن الكثير من المواعيد للعودة ولا تعرف ما هو صحيح.. ما يقلقنا اليوم هو عدم القدرة على الخروج من المنزل، عندما لا يتمكن الأطفال من الخروج إلى الحديقة ومُقابلة أصدقائهم؛ هذا هو القلق”.

وأوضح: “عند انتهاء أزمة فيروس كورونا، الفوز بالليجا ودوري الأبطال، سيكون مذهلاً، من أجل أعطاء الفرحة للجماهير”.

سواريز يُعطي تحديثاً بشأن إصابته:

وبخصوص ركبته، قال سواريز: “بالتأكيد أفكر في التعافي من إصابتي لكني أقضي الكثير من الوقت في التفكير في كُل ما يحدث في العالم مع هذا الفيروس”.

وأضاف: “عندما أتدرب مرة أخرى أعتقد أنني سأكون قادراً على أن ألعب، ولكن يجب على الأطباء تقييم ذلك، ولكن ليس هناك موعد محدد، لكن أعتقد أن الأمور ستكون قريبة طالما التزمت بالتعليمات”.

ووجه سواريز حديثه إلى جماهير برشلونة، قائلاً: “اتبعوا تعليمات السلطات وابقوا في المنزل، على مستوى كرة القدم، كونوا واثقين بهذه المجموعة.. إذا تم استئناف الموسم سيكون هدفنا الفوز باللليجا ودوري الأبطال”.

واختتم سواري تصريحاته بالحديث عن ملف تجديد عقده، حيث قال: “لا أعرف شيئاً، العقد هو آخر ما أفكر فيه في هذا الوضع الذي يمر به العالم، لدي الآن عقد مع النادي وأنا ملتزم به ثم سيأتي الوقت لأتحدث مع المسؤولين لأن العلاقة كانت دائماً جيدة “.

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