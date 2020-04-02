أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : ليونيل ميسي ينهال بالمديح على لاعبي ليفربول

2 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : ليونيل ميسي ينهال بالمديح على لاعبي ليفربول

سبورت 360- نقلت وسائل الإعلام الإنجليزية مساء اليوم الثلاثاء بعض التصريحات المهمة على لسان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة الإسباني.

وخص ليونيل ميسي جزء كبير من تصريحاته للحديث عن بعض لاعبي ليفربول، الفربق الإنجليزي الذ أثبت جدارته السنوات الأخيرة تحت قيادة كلوب.

وحقق ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونجح بالتغلب على برشلونة في مباراة تاريخية برباعية نظيفة على ملعب أنفيلد بعد الخسارة في كامب نو بثلاثية.

ميسي يمتدح صلاح وماني وأرنولد من ليفربول

وتحدث ميسي قائلاً:” أرنولد شاب رائع يجيد اللعب الحديث وللأمام، صلاح أيضاً، يقوم بعمل رائع مع ليفربول”.

وتابع ميسي حديثه عن لاعبي ليفربول قائلاً:” ماني هو يلعب في كل مكان ويجيد، مهاجم وجناح وخط وسط، والحارس أليسون لديه مميزات عديدة”.

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