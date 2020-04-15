أخبار برشلونة : ماذا قدم معارو برشلونة هذا الموسم؟

سبورت 360 – يملك نادي برشلونة الإسباني 9 لاعبين خارج أسواره في الموسم الحالي ، يلعبون بنظام الإعارة لفرق أخرى في إسبانيا و خارج حدود بلاد الماتادور.

الفريق الكتالوني أعار حفنة من اللاعبين ، منهم من يخرج من الحسابات و يرغب في التخلص منه في الفترة المقبلة ، في حين كانت الخطة لأسماء أخرى تكمن في حصولهم على الفرصة للعب بدقائق أكثر و كسب المزيد من الخبرات قبل العودة من جديد للكامب نو.

فيليب كوتينيو

البرازيلي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة رحل لبايرن ميونخ الألماني في أغسطس الماضي و ستنتهي مدة الإعارة في يونيو المقبل.

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و في الدوري الألماني لعب كوتينيو أساسياً مع البايرن 15مرة و شارك كبديل في 7 مباريات و تواجد على مقاعد البدلاء مرتين دون أن يعاني من أي إصابة مع تواجده بشكل إجمالي في 24 مناسبة في قائمة الفريق.

و في دوري أبطال أوروبا شارك البرازيلي مع البايرن في 5 مباريات كأساسي و مرتين كبديل و تواجد في القائمة 7 مرات.

و في منافسات كأس ألمانيا، تواجد كوتينيو في القائمة 3 مرات و لعب مرتين كأساسي و مرة كبديل.

و يعني ذلك أن البرازيلي شارك في 32 مباراة مع الفريق البافاري بإجمالي 2036 دقيقة و سجل 9 أهداف وصنع 8.

إيمرسون

الظهير الأيمن البرازيلي انضم لبيتيس في صيف 2019 على أن يعود للبارسا بموجب عقد الإعارة في يونيو 2021.

و تواجد إيمرسون مع بيتيس في الدوري الإسباني 23 مرة كأساسي و تواجد مرة واحدة فقط على مقاعد البدلاء و عانى من الإيقاف في مباراة واحدة علماً بأنه تواجد في قائمة المباراة في 24 مناسبة.

و على صعيد كأس ملك إسبانيا حضر إيمرسون في القائمة مرتين شارك في مرة أساسياً و بقى على مقاعد الاحتياط في المرة المتبقية.

و إجمالاً لعب إيمرسون مع بيتيس هذا الموسم لمدة 2145 دقيقة موزعة على 24 مباراة و بصم على 3 أهداف و صنع 5 آخرين.

كارليس ألينيا

لاعب الوسط الإسباني يلعب حالياً في صفوف ريال بيتيس بعدما انضم للفريق لمدة ستة أشهر بداية من يناير الماضي.

و شارك ألينيا مع بيتيس أساسياً في 4 مباريات و دخل 4 مباريات أخرى كبديل و بقى في مناسبة يتيمة في مقاعد البدلاء من أصل 9 مرات حضر فيهم في قائمة الفريق لمباريات الليجا.

و حصل اللاعب على استدعاء المدرب مرتين في كأس الملك و شارك في كلا اللقاءين بشكل أساسي.

و بلغ إجمالي دقائق ألينيا مع بيتيس 648 دقيقة بإجمالي 10 مباريات في كل المنافسات ، صنع خلالها هدفين لفريقه.

مارك كوكوريا

في يوليو 2019 تنازل البارسا لختيافي عن كوكوريا بعقد مدته موسم واحد فقط ليحضر اللاعب في مباريات الفريق المدريدي بشكل شبه أساسي في الموسم الجاري ويقدم عملاً مميزاً.

و شارك كوكوريا مع خيتافي في الدوري الأوروبي حيث خاض 3 مباريات كأساسي و لعب 4 مرات كبديل و تواجد على مقاعد البدلاء مرة من أصل 8 مباريات تواجد خلالهم في قائمة الفريق.

و في الدوري المحلي لعب مارك 26 مباراة كأساسي و عانى من إيقاف لمدة مباراة واحدة فقط، و خاض مباراة يتيمة في كوبا ديل راي أساسياً.

2730 دقيقة كان إجمالي الدقائق التي خاضها اللاعب مع خيتافي حتى الآن و سجل هدفاً وصنع خمسة أهداف أخرى في 34 مباراة بكل المسابقات.

رافينيا ألكانتارا

انتقل رافينيا ألكانتارا إلى سيلتا فيجو في سبتمبر الماضي بعقد إعارة ينتهي في يونيو 2020 ، ليلعب مع الفريق في 17 مباراة كأساسي في الدوري الإسباني ومباراتين كبديل.

و غاب رافينيا عن صفوف سيلتا فيجو في خمس مباريات بالليجا بداعي الإصابة، و في كأس ملك إسبانيا شارك في مباراة واحدة فقط كبديل و كانت ضد ميرانديس.

و شارك اللاعب بذلك مع سيلتا في 1496 دقيقة بكل البطولات مع سيلتا فيجو و سجل هدفين و صنع مثلهما في إجمالي مباريات بلغ عددها 20.

جان كلير توديبو

أرسل برشلونة مدافعه الفرنسي توديبو إلى شالكه الألماني ليثبت اللاعب نفسه في البوندسليجا في الموسم الجاري على أن ينتهي عقد الإعارة في الصيف القادم.

مدافع تولوز السابق شارك في الدوري الألماني في مباراتين فقط كأساسي و 3 مباريات كبديل وبقى على مقاعد البدلاء في 3 مباريات أخرى.

و في كأس ألمانيا حضر توديبو في مباراتين كأساسي ضد هيرتا برلين و بايرن ميونخ.

و شارك اللاعب في 402 دقيقة مع شالكه عبر 7 مباريات في الدوري و الكأس و لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

موسى واجيه

الظهير الأيمن السنغالي يلعب حالياً في الدوري الفرنسي بقمصان نيس و ينتهي عقد اعارته في الصيف القادم.

و تواجد أسد التيرانجا في قائمة نيس بالدوري الفرنسي 7 مرات و شارك أساسياً في مباراتين فقط و لعب ثلاثة مباريات كبديل و تواجد على مقاعد البدلاء في لقاءين آخرين.

و إجمالاً بلغ عدد دقائق واجيه مع نيس 197 دقيقة في خمس مباريات صنع خلالهم هدفين لمصلحة الفريق الفرنسي.

خوان ميراندا

الظهير الأيسر الشاب يلعب مع توديبو في شالكه بعقد اعارة مدته عامين يصل لخط النهاية في صيف 2021.

و لعب ميراندا مرتين فقط كأساسي مع شالكه في الدوري الألماني وخاض مباراتي كبديل و تواجد في مقاعد البدلاء 14 مرة علماً بأنه غاب عن مباراتين بسبب الإصابة.

و في الكأس لم تختلف وضعيته كثيراً حيث غاب عن مباراة واحدة للإصابة و شارك في لقاء يتيم كبديل و تواجد على مقعد الاحتياط في مناسبة واحدة.

295 دقيقة كان إجمالي دقائق ميراندا مع شالكه هذا الموسم خلال 5 مباريات في كل المنافسات و صنع خلال تلك الفترة هدفاً يتيماً.

أوريول بوسكيتس

لاعب الوسط المدافع أعاره البارسا لفريق تفينتي الهولندي في الصيف الماضي على أن ينتهي عقد الإعارة في الصيف القادم.

و شارك بوسكيتس الصغير مع تفينتي في 20 مباراة كأساسي في الدوري الهولندي و مباراة أخرى كبديل في حين بقى على مقاعد الاحتياط مرة واحدة.

و في مسابقة الكأس حضر بوسكيتس في مباراتين فقط كأساسي علماً بأنه خاض 1855 دقيقة مع الفريق في كل المسابقات عبر 23 لقاء.

و صنع بوسكيتس هدفاً يتيماً مع الفريق الهولندي و كان ذلك في مباراة هيراكليس ألميلو في سبتمبر الماضي.

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