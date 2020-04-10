أخبار برشلونة : ماذا لو رحل ليونيل ميسي فعلاً إلى الإنتر ؟

سبورت 360 – خرجت منذ أيامٍ قليلة تقارير صحفية أرجنتينية تتحدث عن إمكانية ضم إنتر ميلان الإيطالي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

ماسيمو موراتي مالك نادي إنتر ميلان السابق تحدث عن إمكانية ضم ميسي منذ عدة أيام، وبعدها تحدثت أكثر من صحيفة عن إمكانية حدوث ذلك.

نعم الأرجنتيني ميسي خرج لنفي تلك الأخبار، ولكن بعد العاصفة التي ضربت إدارة برشلونة مساء أمس باستقالة ستة من أعضاء إدارة البرسا، وإمكانية تقديم ثلاثة آخرين لفعل نفس الشيء، فإن اللاعب قد يفكر فعلاً في الرحيل.

فقرة “ماذا لو” الأسبوعية ستُلقي الضوء على هذه المرة على إجابة السؤال التالي :”ماذا لو انتقل ميسي فعلاً إلى الإنتر؟”، وما النتائج التي سيترتب عليها ذلك؟

الدوري الإيطالي يعود للواجهة من جديد

انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميلان سيعيد بكل تأكيد الدوري الإيطالي ليكون أحد أشهر وأقوى الدوريات ليس في أوروبا فقط بل العالم.

وجماهير كرة القدم سواء المهتمة بالكالتشيو أو لا سيتابعوا بكل تأكيد مباريات ميسي هناك، وبالتالي ستزيد عائدات البث من خلال العروض المغرية التي ستنهال على الاتحاد الإيطالي لشراء حقوق بث الدوري.

تواجد كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وميسي في الإنتر سيكون له دوراً رئيسياً في زيادة شعبية الدوري الإيطالي.

سيطرة ريال مدريد وتراجع برشلونة

بكل تأكيد رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة سيكون له توابع سلبية على أداء البلاوجرانا، يكفي القول أن منقذ البرسا الأول، ونجمه المفضل الذي رجح كفة البلاوجرانا في عديد المرات سيرحل بعد تلك السنوات الناجحة التي حقق فيها النجم الأرجنتيني كل شيء.

ومع المشاكل المتتالية التي ضربت إدارة برشلونة، وتوتر العلاقة بين النادي ولاعبيه، فإن كل تلك الأمور بجانب رحيل ميسي ستؤثر بشكل مؤكد على أداء الفريق الكتالوني، الأمر الذي سيجعل ريال مدريد يعود للصورة، ويسيطر على الكرة الإسبانية من جديد.

ميسي يستجيب لطلب رونالدو !

“أود رؤية ميسي في إيطاليا يوماً ما كما فعلت أنا، أتمنى أن يقبل التحدي”، هذا حديث سابق لكريستيانو رونالدو يدعو فيه ليونيل ميسي إلى الرحيل عن برشلونة واللعب في إيطاليا، ويبدو أن النجم الأرجنتيني سينفذ طلب النجم البرتغالي.

كلاسيكو “رونالدو x ميسي” سيعود مجدداً، ولكن هذه المرة في الدوري الإيطالي، مما سيزيد شعبية يوفنتوس والإنتر أكثر، وبالتبعية الكالتشيو.

كلاسيكو إسبانيا في طي النسيان

بالتأكيد رحيل ميسي عن برشلونة سيقلل من أهمية “كلاسيكو الأرض” بين ريال مدريد وبرشلونة، فالثنائي رونالدو وميسي رحلا، وبالتالي سيصبح كلاسيكو إسبانيا مجرد مباراة بين أقوى فريقين في إسبانيا ليس أكثر.

وفي المقابل ستكون مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان هي كلاسيكو الأرض الحقيقي الذي سينتظره الناس بفارغ الصبر.

استمرار رونالدو مع يوفنتوس

أشارت بعض التقارير الصحفية إلى إمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس في الميركاتو المقبل، ولكن بعد انتقال ميسي إلى الإنتر سيستمر بكل تأكيد، لأنه بطبعه شخص يحب التحديات، ومنافسته لميسي مجدداً سيدفعه إلى الاستمرار لأكثر فترة ممكنة مع البيانكونيري.

برشلونة في مأزق .. مارتينيز باقٍ مع الإنتر

بالتأكيد انتقال ميسي إلى إنتر ميلان سيجعل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم خط هجوم النيراتزوري بالبقاء في الإنتر، ورفض انضمامه إلى برشلونة.

وأكدت الصحف الإسبانية الآن عن اقتراب مارتينيز إلى الانتقال لبرشلونة، ولكن مع انضمام الإنتر، فإن المهاجم الأرجنتيني سيفضل اللعب بجانب مواطنه ميسي.

إنتر يسحب البساط من يوفنتوس؟

بالطبع تواجد ليونيل ميسي مع إنتر ميلان، سيجعل الأخير ينافس بقوة على جميع البطولات سواء المحلية أو القارية، وقد يسحب البساط من يوفنتوس الذي سيطر على كل شيء طوال السنوات الماضية.

الدوري سيعود للإنتر بكل تأكيد مع ميسي بعد غياب منذ عام 2010، وقد ينجح النيراتزوري أيضاً في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع اللاعب الأرجنتيني.

تدمير نظرية صعوبة تأقلم ميسي في دوري آخر

بعد انتقال ميسي إلى الإنتر، سيكون على النجم الأرجنتيني تدمير أسطورة صعوبة تأقله في دوري آخر بعيداً عن إسبانيا الذي ظل البعض يكررها طوال السنوات الماضية.

مع فريق جديد في دوري مختلف تماماً عن الليجا، سيثبت ميسي للجميع قدرته على اللعب في أي دوري وأمام أي منافس.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

