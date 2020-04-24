أخبار برشلونة : مدافع برشلونة يرفض الانتقال إلى الدوري الإيطالي

سبورت 360 – حسب تقرير صحيفة سبورت الكاتالونية فإن نادي نابولي قريب من بيع خاليدو كوليبالي، ولذلك فإنه يتواصل بالفعل مع إدارة برشلونة للتعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

ولا يوجد لدى برشلونة أي مُمانعة في فكرة بيع أومتيتي، حتى وإن كان رقم أقل بكثير من 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذي كان متوقعاً في حالة بيعه قبل جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر نادي باريس سان جيرمان هو الأقرب للحصول على خدمات المدافع السنغالي العملاق كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

أومتيتي يرفض الانتقال إلى نابولي

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الرئيس أوريليو دي لاورنتيس اتصلت ببرشلونة للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بإمكانية انتقال المدافع الدولي الفرنسي الذي حقق كأس العالم 2018 مع منتخب الديوك.

ولكن حسب نفس المصدر فإن العملية قد تتعقد، وذلك لأن أومتيتي لا يريد مغادرة كاتالونيا خلال سوق الانتقالات المقبلة، وأن الخطة الوحيدة لإقناعه بمغادرة ملعب الكامب نو هو أن يكون العرض من نادٍ لديه مشروع طموح للفوز بالألقاب وهو مالا يعتقده في نابولي.

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