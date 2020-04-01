أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : مدربه السابق: جريزمان كبش فداء برشلونة

1 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : مدربه السابق: جريزمان كبش فداء برشلونة
أنطوان جريزمان

سبورت 360 – بعد سلسلة الانتقادات التي طوقته منذ انضمامه إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، تلقى أنطوان جريزمان دعماً كبيراً من مدربه السابق في ريال سوسيداد، مارتن لاسارتي.

وعلى الرغم من توقف مباريات الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن مستقبل أنطوان جريزمان في برشلونة لا يزال غير واضح، حيث ترى بعض التقارير الصحفية أن إدارة البلاوجرانا قد تتخلى عنه في الصيف القادم.

لاسارتي يدافع عن جريزمان:

وقال لاسارتي، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي لأنطوان جريزمان، خلال تصريحات نقلتها محطة (راديو مونتي كارلو) الفرنسية: “مستقبله في برشلونة يقع التشكيك فيه لأن النادي بنفسه يعيش وضعية صعبة”.

وتابع في نفس السياق: “يجب البحث عن كبش فداء، عن مسؤول. فهو آخر من انضم للفريق، كما دُفعت الكثير من الأموال لأجله (120 مليون يورو). يبدو لي أنهم وضعوا حملاً ثقيلاً عليه”.

وأضاف: “أيّ شخص آخر باستثناء ميسي يقع التشكيك فيه. أرى جريزمان حزيناً، خاضعاً وليس مرتاحاً، عليه أن ينتظر لفترة طويلة للتأقلم. وإلا، سيكون قد حان الوقت للمرور إلى شيء آخر والبحث عن خيار آخر، لا أفضل ولا أسوأ، شيء ما مختلف لتنمية إمكانياته”.

وكان برشلونة قد دفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد، والبالغ 120 مليون يورو، ولكنه لم يظهر بالوجه المأمول منه لحدود اللحظة، رغم إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وغيابهما عن جل مباريات الموسم.

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