أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : مدريدي سابق يرتدي ثوب الدفاع عن رونالدينيو

14 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : مدريدي سابق يرتدي ثوب الدفاع عن رونالدينيو
رونالدينيو

سبورت 360 – ارتدى خورخي فالدانو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ثوب الدفاع عن نجم برشلونة الأسبق رونالدينيو المتواجد في باراجواي حالياً رهن الإقامة الجبرية.

و أطلقت السلطات في باراجواي سراح رونالدينيو بعد دفع كفالة مالية و خرج من السجن لكنه بقى في أحد فنادق باراجواي تحت الإقامة الجبرية دون الحق في مغادرة البلاد.

و بموجب ما نشرته صحيفة سبورت الاسبانية فإن رونالدينيو يتكبد مبلغاً يصل إلى 350 يورو في اليوم الواحد تكلفة الإقامة في الفندق.

خورخي فالدانو يدافع عن رونالدينيو

و علق فالدانو على وضعية رونالدينيو في تصريحات أبرزتها يومية إل باييس الإسبانية اليوم الأحد و قال ” رونالدينيو دخل السجن لأسابيع قليلة”.

و أضاف مفيداً ” لو كان مستوى الجريمة سيقاس برونالدينيو فإن العالم بأسره يجب أن يكون في السجن، إنه شيء أحمق”.

و استطرد قائلاً ” اتركوا رونالدينيو وشأنه ، الأمر يحدث مع العديد من اللاعبين البرازيليين، بالنسبة له الحياة كانت دائماً مثل الحفلة”.

و يستمر رونالدينيو في التواجد في باراجواي حالياً رفقة شقيقه بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور.

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