أخبار برشلونة : مصادر أرجنتينية تؤكد قدرة إنتر ميلان على التعاقد مع ميسي

سبورت 360 – تزداد الأنباء حول رغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لنادي برشلونة وأفضل لاعب في العالم 6 مرات سابقة.

إنتر ميلان يهدف التعاقد مع ميسي

وقد نقل موقع “كالتشيو ميركاتو” خبرًا حسب مصدر أرجنتيني وهي قناة “TNT Sport” عن أن نادي إنتر ميلان وإدارته الحالية جادون بشأن التعاقد مع الهداف الأرجنتيني.

وقالت التقارير الأرجنتينية إن نادي “نيوز أولد بويز” الأرجنتيني يريد عودة ميسي إليه من جديد حيث بدأ مسيرته كلاعب هاوِ هناك، ويريد ختم مسيرته فيه.

وأضافت بأن مالك نادي إنتر السابق، ماسيمو موراتي وتصريحاته السابقة بأن الإدارة الحالية تستطيع التعاقد مع ميسي وأنها ستتفاوض مع النجم الأرجنتيني من أجل ختم حياته في إيطاليا.

واختتمت “تي إن تي سبورت” خبرها بأن الأمرين سيكونان أمام النجم الأرجنتيني وسيكون الإختيار له الذي سيقرر بإنهاء مسيرته في إيطاليا أو الأرجنتين أو يبقى في برشلونة مدى الحياة.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

