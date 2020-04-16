أخبار برشلونة : مطرود برشلونة يشعل حماس الجماهير بخصوص نيمار

سبورت 360 – أشعل نائب رئيس برشلونة الاسباني السابق إيميلي روسو حماس الجماهير بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

و يرتبط البارسا بالسعي لضم نيمار و جلبه من جديد للكامب نو بعد رحيله عن الفريق الكتالوني بثلاثة سنوات في ظل عدم سعادة اللاعب في البارك دي برانس.

و قال روسو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أبرزتها وسائل الاعلام الإسبانية أن فكرة عودة نيمار للعب في صفوف البارسا في الموسم القادم أمر من الممكن أن يحدث.

عودة نيمار إلى برشلونة ممكنة

و يمني الفريق الكتالوني النفس بإعادة نيمار لرسم الابتسامة على وجه ليونيل ميسي نجم الفريق الذي يحلم بعودته من جديد.

و يظن برشلونة أن عودة نيمار ستمنح الفريق قوة إضافية تساعده على السيطرة على كافة البطولات المحلية والأوروبية في السنوات المقبلة.

و أفاد روسو في تصريحاته بأنه يريد أن يتقلد منصب رئيس النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

و كان نيمار قد فارق برشلونة في صيف 2017 لينتقل لباريس بعدما كسر عقده مع برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي التي كانت تبلغ 222 مليون يورو.

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