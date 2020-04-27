أخبار برشلونة : مكالمة ميسي السحرية جعلت لاوتارو يحلم بالانتقال إلى برشلونة

سبورت 360 – كشفت صحيفة آس الإسبانية عن السبب وراء رغبة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد لاوتارو هدف برشلونة الأول في سوق الانتقالات لتدعيم الخط الأمامي، فهناك شبه إجماع على أنه المهاجم الأفضل لخلافة لويس سواريز الذي بدأ يتقدم بالسن، كما أن اللاعب يحلم هو الآخر بالانتقال إلى ملعب الكامب نو، رغم أنه ما زال ملتزماً بالصمت أمام وسائل الإعلام.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن لاوتار مارتينيز تلقى مكالمة من ليونيل ميسي في شهر مارس الماضي، وتحدثا خلالها عن امور بعض الأمور العاطفية والكيفية التي بدأ فيها لاوتارو مسيرته وتفاصيل انتقاله إلى الإنتر عام 2018، وهي المحادثة التي جعلت اللاعب يحسم موقفه بالانتقال إلى البرسا.

سبب آخر يجعل لاوتارو مذهولاً ببرشلونة

وأضاف التقرير أن ليونيل ميسي حريص على الاتصال بلاوتارو مرة واحدة في الشهر منذ أن تعرف عليه مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا 2019، وأصبح يحلم باللعب بجوار البرغوث بشكل دائم.

وأكدت آس على أن مكالمة ميسي والرغبة باللعب بجواره ليست السبب الوحيد وراء ضغط لاوتارو للانتقال إلى برشلونة، فهناك عامل آخر يتلخص في اندهاشه بملعب الكامب نو عندما تواجه الإنتر والبرسا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فمنذ تلك اللحظة أبدى المهاجم الأرجنتيني إعجابه بالنادي الكاتالوني، علماً انه سجل هدف في تلك المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

