أخبار برشلونة : مكتشف لاوتارو مارتينيز يوجه نصيحة إلى برشلونة

سبورت 360 – أجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية لقاءاً مع فابيو راديلي مكتشف موهبة نجم إنتر ميلان الحالي لاوتارو مارتينيز والمطلوب في نادي برشلونة.

اكتشف راديلي موهبة لاوتارو في صغره داخل أكاديمية نادي راسينج كلوب الأرجنتيني، والذي رحل عنه في صيف عام 2018 وانتقل إلى النيراتزوري ليبرز موهبته في عالم الكرة الأوروبية.

ويعتبر لاوتارو أحد الأهداف الرئيسية في سوق انتقالات برشلونة في المستقبل، حيث سيعمل البلاوجرانا على تقديم عرض يُقنع الإنتر للتخلي عنه.

لاوتارو الشريك المثالي لليو ميسي في برشلونة

من جانبه قال راديلي في تصريحاته للصحيفة الإسبانية : “لاوتارو لاعب لديه الكثير من الذكاء.. لتلعب مع ليونيل ميسي عليك أن تكونذكياً.. لأن ميسي جيد جداً لدرجة انه إذا لم تتحرك جيداً داخل المنطقة فمجهودك يكون بلا معنى”.

استطرد : “يجب أن تكون حذراً جداً عندما تلعب مع ميسي لأنه في أي لحظة قد يمنحك كرة رائعة ولذا يجب أن تكون مستعداً للتواجد في المكان والوقت المناسب ويبدو أن لاوتارو جيد جداً في فهم ميسي ( الذي لعب إلى جواره في بطولة كوبا أميركا) “.

ووجه نصيحة خاصة إلى برشلونة قائلاً : “لاوتارو سيكون المهاجم رقم 9 المثالي ليلعب إلى جانب ميسي، فخصائص مارتينيز ومميزاته تناسب أسلوب لعب ليو كثيراً”.

اختتم حديثه قائلاً : ” إنه يشبه لويس سواريز في انتهازه للفرص بشكلٍ مميز، لكن لاوتارو يبلغ 23 عاماً وقد لعب بالفعل لفريقين كبيرين مثل راسينج والإنتر، ميسي يعرف كيف يختار ولهذا تحدث عن رغبته في استقدام مارتينيز لملعب الكامب نو، والآن فهو مطلوب كذلك في ريال مدريد ومانشستر سيتي.. إنه قاتل”.

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