أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : منح برشلونة لقب الدوري الإسباني قرار غير عادل

22 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : منح برشلونة لقب الدوري الإسباني قرار غير عادل
فريق برشلونة

سبورت 360 – يرى النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فريق فياريال الإسباني أنه لا يمكن منح برشلونة لقب الدوري الإسباني حال لم تستكمل المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

و انتشرت تقارير صحفية في الساعات الماضية تفيد بأن القرار سيصدر بمنح البارسا اللقب حال لم تستأنف مسابقة الدوري ، و هو الأمر الذي يراه تشوكويزي غير عادل.

و صرح اللاعب حسبما نشرت صحيفة آس الإسبانية قائلاً ” الكل يريد أن يلعب ، أعتقد أن مسابقة الدوري لم تبح بكامل أسرارها بعد، كل الاحتمالات مازالت واردة”.

تشوكويزي: بكيت لخسارة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في نهائي 2008

و أضاف مفيداً ” منح برشلونة لقب الدوري أمر غير عادل، إنهم متصدرون بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الوصيف”.

و عن فياريال وحظوظه في المشاركة الأوروبية قال لاعب الغواصات الصفراء ” من المتوقع أن يكون لنا خيارات للعب في دوري أبطال أوروبا أو اليوروبا ليج، لذلك ليس من الجيد لنا و لفرق أخرى ألا تستكمل المسابقة”.

و اعترف اللاعب قائلاً ” فريقي المفضل في إنجلترا هو تشيلسي، كنت مشجعاً لهم في 2008 و بكيت عندما خسر تشيلسي نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد”.

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