أخبار برشلونة : “من أفضل لاعبي العالم”..تشافي يُرحب بعودة نيمار إلى برشلونة

سبورت 360- رحب تشافي، أسطورة نادي برشلونة، بفكرة استعادة خدمات النجم البرازيلي السابق للبلوجرانا نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”صُحبة نيمار رائعة، كان لاعباً مُحترفاً هنا في برشلونة ويُمكنه صناعة الفارق، في الملعب نيمار من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم”.

تشافي : ريال مدريد هذا الموسم أقوى كثيراً من الموسم الماضي

وتطرق حديث تشافي لمُنافس برشلونة التقليدي ريال مدريد، وقال نجم الكتلان :”أرى أن الفريق قوي، من الصعب أن ترى الريال في حالة ضعيفة، نادراً ما شاهدته في الحالة التي كان عليها العام الماضي، هذا العام الفريق أفضل كثيراً، ولديه لاعبين من أعلى مستوى”.

وتحدث تشافي عن أمله في تدريب برشلونة يوماً ما، وقال :”قُلت كثيراً إن برشلونة هو بمثابة بيتي وحياتي، مسئولية تدريب برشلونة كبيرة، عليك أن تكون مُستعداً جيداً، وأتمنى أن أصل يوماً ما”.

وأثنى بطل العالم مع الماتادور في 2010 على نجم الريال السابق كريستيانو رونالدو، وقال:”لاعبه مثله يُسجل 40 أو 50 هدفاً في الموسم، نشتاق إليه بالطبع”.

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