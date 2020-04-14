أخبار برشلونة : مورينيو يمنح برشلونة فرصة التعاقد مع ندومبيلي

سبورت 360 – ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يملك فرصة كبيرة للتعاقد مع تانغي ندومبيلي نجم توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان برشلونة مهتماً بالحصول على خدمات ندومبيلي في الصيف الماضي عندما كان في صفوف ليون الفرنسي، لكن توتنهام نجح في إقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة ما زال يضع ندومبيلي ضمن الخيارات المفضلة لتدعيم خط الوسط في الموسم القادم، لاسيما مع وجود إمكانية لرحيل كل من إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال عن ملعب الكامب نو.

مورينيو مفتاح انتقال ندومبيلي إلى برشلونة

وأضاف التقرير أن النجم الفرنسي صاحب 23 عاماً لا يشعر بالسعادة في توتنهام، خصوصاً بعد وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث بات يفكر جدياً بالرحيل في الصيف.

وتوترت العلاقة بين مورينيو وندومبيلي، وذلك بسبب عدم اعتماد المدرب البرتغالي عليه بشكل أساسي، وتؤكد المصادر الإنجليزية أن السبيشل ون غير مقتنع بقدرات اللاعب، وهو ما يجعل خيار برشلونة متاحاً بقوة عند فتح سوق الانتقالات.

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