أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : مورينيو يمنح برشلونة فرصة التعاقد مع ندومبيلي

14 أبريل، 2020
0
أخبار برشلونة : مورينيو يمنح برشلونة فرصة التعاقد مع ندومبيلي
ندومبيلي

سبورت 360 – ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يملك فرصة كبيرة للتعاقد مع تانغي ندومبيلي نجم توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان برشلونة مهتماً بالحصول على خدمات ندومبيلي في الصيف الماضي عندما كان في صفوف ليون الفرنسي، لكن توتنهام نجح في إقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة ما زال يضع ندومبيلي ضمن الخيارات المفضلة لتدعيم خط الوسط في الموسم القادم، لاسيما مع وجود إمكانية لرحيل كل من إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال عن ملعب الكامب نو.

مورينيو مفتاح انتقال ندومبيلي إلى برشلونة

وأضاف التقرير أن النجم الفرنسي صاحب 23 عاماً لا يشعر بالسعادة في توتنهام، خصوصاً بعد وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث بات يفكر جدياً بالرحيل في الصيف.

وتوترت العلاقة بين مورينيو وندومبيلي، وذلك بسبب عدم اعتماد المدرب البرتغالي عليه بشكل أساسي، وتؤكد المصادر الإنجليزية أن السبيشل ون غير مقتنع بقدرات اللاعب، وهو ما يجعل خيار برشلونة متاحاً بقوة عند فتح سوق الانتقالات.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار التعاقد برشلونة فرصة مع مورينيو ندومبيلي يمنح

إقرا أيضا

Photo of ماسكيرانو يكشف أسباب تفوق ميسي على باقي اللاعبين

ماسكيرانو يكشف أسباب تفوق ميسي على باقي اللاعبين

14 أبريل، 2020
Photo of تشافي: الآن مستعد لتدريب برشلونة وريال مدريد حقق الأبطال “بالحظ”!

تشافي: الآن مستعد لتدريب برشلونة وريال مدريد حقق الأبطال “بالحظ”!

14 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : برشلونة يتفق مع شركة صينية على محاربة كورونا في كتالونيا

أخبار برشلونة : برشلونة يتفق مع شركة صينية على محاربة كورونا في كتالونيا

14 أبريل، 2020
Photo of أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية كبيرة بين برشلونة وإنتر والكشف عن خليفة راموس

أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية كبيرة بين برشلونة وإنتر والكشف عن خليفة راموس

14 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق