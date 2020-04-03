أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : موقف برشلونة من عروض تشيلسي والسيتي لضم لاوتارو مارتينيز

3 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : موقف برشلونة من عروض تشيلسي والسيتي لضم لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان

سبورت 360 – كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن ثقة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، بالرغم من العروض المغرية المقدمة من قبل كبار الدوري الإنجليزي.

وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي بالانتقال للعب في صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر النجم الأرجنتيني هو الهدف رقم واحد في ميركاتو برشلونة الصيفي، ليكون البديل المستقبلي للأوروجواني لويس سواريز.

برشلونة واثق من رغبة لاوتارو مارتينيز في الانضمام للفريق

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن أندية تشيلسي ومانشستر سيتي عرضا أموالاً طائلة من أجل الظفر بخدمات لاوتارو مارتينيز، براتب يقدر بـ 10 ملايين يورو في الموسم خالي من الضرائب.

ولكن المهاجم الأرجنتيني لا يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي، وسيكون أمامه خيار من اثنين، إما الاستمرار مع إنتر ميلان أو الانتقال لبرشلونة، لذلك الأخير واثق من مسألة تعاقده مع لاوتارو مارتينيز.

وأكملت الصحيفة أن إدارة برشلونة تأمل في موافقة اللاعب على الانتقال للنادي الكتالوني، ووقتها ستكون الأمور أسهل، خاصةً وأن نادي إنتر ميلان لن يقف في طريق مارتينيز إذا قرر الرحيل عن النيراتزوري.

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