أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : ميسي يتخطى آلة الزمن ويتوقع نجوم المستقبل

2 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : ميسي يتخطى آلة الزمن ويتوقع نجوم المستقبل

سبورت 360 – توقع ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، مستقبلاً زاهراً للعديد من المواهب الشابة في عالم كرة القدم، ويأتي في مقدمتهم لاعب تشيلسي ماسون ماونت، والذي لفت الانتباه في الموسم الحالي قبل التوقف.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ميسي اختار ماسون ماونت من ضمن أفضل اللاعبين الشباب في العالم في الوقت الحالي، إلى جانب جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، وترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول.

ميسي يشيد بنجوم المستقبل:

وقال ميسي في تصريحات نقلتها الصحيفة المذكورة: “بعد أن شاهدت ماسون ماونت يلعب، من المحتمل أن يكون واحداً من بين أفضل اللاعبين في المستقبل”.

وتابع: “ترينت أرنولد لديه قدرات هجومية رائعة وهو ظهير لديه مستقبل واعد، ونفس الأمر ينطبق على فودين لاعب السيتي فهو موهبة كبيرة وسوف يقوم بأشياء مذهلة في اللعبة”.

كما أشاد ميسي بنجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو، حيث قال: “قدرته على تجاوز المدافعين رائعة”، بينما نال فرينكي دي يونج زميله في البارسا، قسطاً من الإشادات، بقوله: “إنه أحد أفضل الممررين الذين رأيتهم في مثل عمره”.

وكان هناك عدد قليل من المدافعين الذين اختارهم ميسي ضمن نجوم المستقبل، إذ لم يتحدث سوى عن 3، ويتعلق الأمر بإيدير ميليتاو من ريال مدريد إلى جانب جوشوا كيميش وبنيامين بافارد من بايرن ميونخ.

وتوقع ميسي مستقبلاً جيداً للاعبين آخرين، أمثال جواو فيليكس وكريستيان بوليسيتش، وكاي هافرتسو وموسى ديمبيلي، ولوكا يوفيتش وكيليان مبابي وحسام عوار.

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