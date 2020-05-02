أخبار برشلونة : ميسي يحتفل بمرور 15 سنة على هدفه الأول مع برشلونة .. فيديو

سبورت 360 – احتفل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، بمرور 15 سنة على هدفه الأول بقميص النادي الكتالوني.

حيث سجل ميسي هدفه الأول في مباراة رسمية مع برشلونة يوم 1 مايو 2005، على ملعب كامب نو، ضد فريق ألباسيتي.

ميسي يحتفل بذكرى هدفه الأول مع برشلونة

ونشر ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مقطع فيديو لهدفه ضد ألباسيتي، وعلق عليه قائلاً: “كيف يمر الوقت بسرعة، خمسة عشر عاماً!”.

مباراة برشلونة ضد ألباسيتي في بطولة الدوري الإسباني موسم 2004/2005، فازت كتيبة فرانك ريكارد، وسجل ميسي هدفاً رائعاً “لوب”، بعد تمريرة سحرية من رونالدينيو. حيث شارك ميسي كبديل وسجل بعد دقائق قليلة فقط من نزوله إلى أرض الملعب.

واحتفل رونالدينيو بالهدف وحمل ميسي عالياً، وسط هتافات جماهير الكامب نو. ليسلم الساحر البرازيلي راية قيادة برشلونة للوريث الشرعي، الذي تفوق عليه وأصبح أيقونة في تاريخ كرة القدم.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

