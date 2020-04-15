أخبار برشلونة : ميسي يرد على الطفل الإيراني الموهوب: أنت بارع

سبورت 360 – رد ليونيل ميسي نجم برشلونة على الطفل الإيراني الموهوب آرات حسيني بعد الرسالة التي توجه بها الأخير لقائد البلوجرانا يعبر فيها عن حبه الشديد له.

واشتهر الطفل آرات حسيني صاحب 7 أعوام في وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه 3 ملايين معجب على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، وهناك توقعات أن يصبح واحد من أفضل اللاعبين في العالم بالمستقبل، وذلك لما يتمتع به من مهارات استثنائية.

ونشرت آرات رسالة للنجم الأرجنتيني عبر حسابه على إنستجرام قال فيها “مرحباً ليونيل ميسي، أنا أحبك”.

ليونيل ميسي يبدي إعجابه بالموهوب الإيراني

وجاء رد ميسي سريعاً على إحدى مقاطع الفيديو التي نشرها آرات واستعرض فيها مهاراته، وعلق البرغوث “مرحباً آرات شكراً لك، لديك الكثير من الموهبة، مذهل، عناق”.

وأعرب آرات عن حلمه باللعب في صفوف برشلونة من خلال الرد على تعليق ليونيل ميسي، وأردف قائلاً “أتمنى أن ألعب يوماً ما في صفوف برشلونة، أحلم بهذا كل يوم، وأقارن نفسي بك، سوف أصبح مثلك عندما أكبر، سأفعل كل شيء لتحقيق حلمي”.

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