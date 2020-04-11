أخبار برشلونة : ميسي ينفي تقارير انتقاله إلى إنتر ميلان

سبورت 360 – نفى ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، الأخبار التي تُشير إلى اقترابه من إنتر ميلان، كما فند الرواية الخاطئة عنه، والتي تُفيد بأنه تبرع للأسطورة البرازيلي رونالدينيو لدفع كفالة خروجه من السجن.

وسبق لإحدى القنوات الأرجنتينية، أنْ قالت إنّ إنتر ميلان لم يكتف فقط بمجرد الاهتمام بالتعاقد مع ليونيل ميسي، بل بدأ النادي الإيطالي بالفعل محاولة ضمه في الفترة المقبلة.

كما أشارت التقارير إلى أن ميسي ساعد رونالدينيو على الصعيد الاقتصادي، وذلك حتى يخرج النجم البرازيلي من السجن، إثر القبض عليه بسبب محاولة دخوله إلى باراجواي بجواز سفر مزور.

ميسي يخرج عن صمته وينفي رحيله عن برشلونة:

ووضع ليونيل ميسي صورةً لتلك الأخبار عبر حسابه على (انستجرام)، وعلق عليها بالقول: “أنباء كاذبة، ما قالوه عن نيولز أولد بويز في وسائل الإعلام هذه قبل بضعة أسابيع كاذب أيضاً، أشكر الرب لأنه لم يصدقهم أحد”.

وكان ماسيمو موراتي، مالك إنتر ميلان السابق، قد أشار إلى أن التعاقد مع ليونيل ميسي لم يعد مستحيلاً في ظل الأزمة الحالية (فيروس كورونا)، مؤكداً على أنه تحدث مع رئيس النيراتزوري الحالي لدراسة هذا الاقتراح.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف بعد المقبل (2021)، لكنه أشار في مناسبات سابقة، إلى أن ما يجمعه بالنادي الكتالوني أكبر من مجرد ورقة.

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