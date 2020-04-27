أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : نابولي ينسحب من صفقة أومتيتي .. مطالب برشلونة السبب

27 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : نابولي ينسحب من صفقة أومتيتي .. مطالب برشلونة السبب
صامويل أومتيتي

سبورت 360 – بدأ نابولي يفكر جدياً بالانسحاب من صفقة صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الذي كان يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بحسب ما جاء في تقرير صحيفة سبورت الإسبانية.

وأعرب أومتيتي عن رغبته في البقاء مع برشلونة في العديد من المناسبات، خصوصاً بعد وصول كيكي سيتيين الذي أعاده لمركزه الأساسي، لكن النادي يحتاج لبيعه للحصول على أموال والتخلص من راتبه المرتفع.

وارتبط نابولي بالتعاقد مع أومتيتي طوال الأسابيع الماضية، حيث أكدت العديد من المصادر أن المدرب جينارو جاتوزو يرى فيه بديلاً مناسباً لخاليدو كوليبالي المتوقع رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف في ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بالحصول على خدماته.

برشلونة وأومتيتي يغاليان بمطالبهما المالية

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن السبب وراء رغبة نابولي بغض النظر عن التعاقد مع أومتيتي يعود إلى سعره المرتفع، حيث يأمل برشلونة بالحصول على 50 مليون يورو من بيعه هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن السعر الذي يحدده برشلونة لمدافعه الفرنسي فيه نوع من التفاؤل المفرط نظراً لوجود أزمة مالية لدى جميع أندية العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويرى نابولي نفسه غير قادراً على تلبية مطالب البرسا المالية من جهة، ومنح اللاعب نفس الراتب الذي يتقاضاه في الوقت الحالي من جهة أخرى، ولذلك قرر الانسحاب من الصفقة والتفكير في خيارات أخرى.

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