أخبار برشلونة : نادٍ إنجليزي يقترب من التعاقد مع مستقبل دفاع برشلونة

سبورت 360 – يعيش نادي برشلونة فترة صعبة للغاية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، وسيكون منفتحاً على العروض التي ستصل لغالبية لاعبيه للتخلص من رواتبهم الكبيرة.

ويعتبر جان كلير توديبو، أحد اللاعبين الذين يرغب برشلونة في التخلص منهم بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية فترة إعارتة من شالكة.

وانتقل توديبو إلى شالكة في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء في صالح النادي الألماني مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات. لكنه قرر عدم تفعيله بسبب الأزمة الاقتصادية.

برشلونة يقترب من بيع توديبو إلى إيفرتون مقابل 20 مليون يورو

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة يتفاوض في الوقت الحالي مع إيفرتون، الذي يرغب في التعاقد مع توديبو.

وأكدت الصحيفة أن إيفرتون على استعداد لدفع 20 مليون يورو بالإضافة إلى خمس ملايين كمتغيرات ستعتمد على أداء المدافع الفرنسي الشاب.

وأضافت الصحيفة أن توديبو منفتح على فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من رغبته في البقاء مع برشلونة الذي يجب أن يتخذ قراراه في الأيام القليلة المقبلة.

واستفسرت أندية أخرى أيضاً عن وضعية توديبو، وبرشلونة لا يستبعد وصول عروض آخرى، وسيبيعه لأعلى عرض ممكن طالما أن توديبو سيرحب بالصفقة.

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