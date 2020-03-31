أخبار برشلونة : نافذة أمل تضيء طريق برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – كشفت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية بأن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يرغب في الاستمرار مع فريقه الحالي إنتر ميلان، إلا إذا دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة لضمه.

وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز بالرحيل عن إنتر ميلان في الصيف، والانتقال للعب في صفوف برشلونة الذي يأمل في الظفر بخدماته.

برشلونة يرى في الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز البديل الأمثل للأوروجواني لويس سواريز، نظراً للتشابه بينهما في الإمكانيات.

لاوتارو يصدم مانشستر سيتي ويفتح باب الأمل لبرشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن ستيفن زهانج مالك نادي إنتر ميلان لا يرغب في بيع نجوم الفريق، إلا إذا رغب أحداً منهم في الرحيل.

وأكملت الصحيفة أن الكرة حالياً في ملعب لاوتارو مارتينيز الذي يؤمن تماماً بمشروع إنتر ميلان الحالي، ولا يرغب في الرحيل إلا إذا دخل برشلونة في مفاوضات جادة لضمه.

لاوتارو مارتينيز مقتنع تماماً بأنه في المستقبل القريب سيجني ثمار نجاحه مع إنتر ميلان، ولكن إذا رغب برشلونة حقاً في التعاقد مع النجم الشاب، فعليه دفع مبلغ 112 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وأوضحت “جازيتا ديللو سبورت” أن لاوتارو مارتينيز لا يفكر حتى في إمكانية انضمامه لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، النادي الوحيد القادر على إقناع مارتينيز بالرحيل هو برشلونة.

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