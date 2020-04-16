أخبار برشلونة : نجل مارادونا : لا تجوز المقارنة بين والدي وميسي وهذه أسبابي

سبورت 360- تحدث دييجو مارادونا جونيور، نجل أسطورة الكرة العالمية مارادونا، عن المُقارنة بين والده، ونجم برشلونة الحالي ليونيل ميسي، مؤكداً على أن والده أكبر من اي مُقارنة على حد قوله.

وقال مارادونا جونيور، في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية، :”ميسي لاعب كبير، أنا أحبه أكتر من رونالد، ولكني بخصوص مُقارنته بمارادونا فإن الذين يعيشون في الأرض لا يجب مُقارنتهم بالفضائيين”.

مارادونا هو كرة القدم !..هكذا يراه نجله

وتابع نجل مارادونا حديثه عن مواطنه وقال :”لدي الكثير من التقدير لميسي، وبالنسبة لي هو لا يستحق الانتقاد الذي يناله، ميسي لا يحتاج لكأس العالم لكي يصل لمكانة أكبر، هو لاعب كبير”.

وأكمل قائلاً :”أنا لن أحكم على ميسي بعد اعتزاله إذا كان قد حقق كأس العالم من عدمه، والناس يجب أن تقوم بالأمر نفسه، يجب الحُكم عليه على ضوء كل ما قدمه في السنوات التي لعبها، وإمتاعنا بكرة القدم”.

ورفض مارادونا الصغير مُقارنة والده بميسي أو أي لاعب، قائلاً :”مارادونا لاعب عظيم للغاية، هو كرة القدم، وأنا لا أقول ذلك لأنه والدي، ولكني أقول ذلك بسبب طريقة لعبه، وما حققه في الملعب، لا يوجد أحد يُمكنه أن يُماثل مارادونا أو يُمكن مقارنته بأي أحد”.

وفي ترتيب لأفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، قال مارادونا الصغير إنه سيضع والده أولاً، ومن بعديه ميسي، ثم يوهان كرويف وليس بيليه، مؤكداً على أن كرويف كان الوحيد الذي استطاع أن يصنع شيئاً جديداً في كرة القدم سواء كلاعب أو كمُدرب.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

